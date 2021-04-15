Количество заболевших петербуржцев за минувшую неделю по-прежнему растет

За минувшую неделю в Петербурге возросло количество новых случаев инфицирования вирусом COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей показатели выросли на 1%. При этом количество госпитализаций в городе снизилось на 20%. Также на понижение пошло и количество активно больных – на текущей неделе их на 3% меньше.

На данный момент доля тяжело больных «ковидом» составляет 28% от общего числа пациентов. К аппаратам ИВЛ подключено 167 петербуржцев. об этом сообщает пресс-служба Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению «ковида» в Петербурге.

«Медленный спад второй волны эпидемии продолжается. Но уровень заболеваемости ещё высокий. Сохраняется вероятность третьей волны», - отмечают в ведомстве.