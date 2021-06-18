Беглов о COVID-19 в Петербурге: «Ситуация контролируемая»

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге оценил губернатор города Александр Беглов. Кроме того, градоначальник проанализировал готовность города к новой вспышке заболеваемости. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Ситуация контролируемая, на сегодняшний день коек достаточно», - отметил Беглов.
По мнению губернатора, эпидемиологическая обстановка не должна ухудшится при условии, что петербуржцы будут активнее вакцинироваться и соблюдать противовирусные меры.
Напомним, с 17 июня в городе действуют новые коронавирусные ограничения.
Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о подписании меморандума, подразумевающего вакцинацию 60% сотрудников сферы услуг в городе.