Федеральные больницы Петербурга привлекут для помощи ковид-пациентам

В Петербурге ухудшается обстановка с инфицированиями коронавирусом. В связи с этим со следующей неделе в городе планируют привлечь к борьбе с распространением инфекции и к помощи с ковид-пациентами федеральные медицинские учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

«Со следующей недели поэтапно начнет разворачивать койки Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», — отметили в Комздраве.

На данный момент в городе развернули 8 815 коек для внебольничной пневмонии и ковида. Койки доступны в 11 городских медучреждениях, а также в двух детских и в одном федеральном.