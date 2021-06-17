Ученые выяснили, как быстро формируются антитела после вакцины “Спутник V”

В Петербурге ученые установили, что иммунитет после вакцины “Спутник V” формируется через 14 дней. Исследованиями занимались специалисты при Европейском университете. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Так, ученым из НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева и Института междисциплинарных медицинских исследований удалось оценить эффективность вакцины «Спутник V». В исследовании приняли участи 200 волонтеров. У 83% добровольцев после введения препарата сформировали антитела.

При этом специалисты отмечают, что устойчивый иммунитет формируется только после второй дозы вакцины.