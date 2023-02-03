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Иммунолог призвал петербуржцев проверить наличие антител к вирусу кори

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© Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

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В четверг, 2 февраля, в Петербурге был зарегистрирован первый завозной случай заболевания корью. Прибывший из Таджикистана пациент был госпитализирован и помещен в бокс.

В разговоре с “МК в Питере” профессор кафедры иммунологии биофака МГУ Александр Апт призвал петербуржцев проверить наличие антител к вирусу кори. По его словам, завозной случай кори, является серьезным прецедентом на поредение расследования. Также не будет лишнем, по мнению специалиста, просвети массовую проверку на антитела среди горожан.

Иммунолог также добавил, что на всякий случай он с коллегами провел проверку на наличие антител. Выяснилось, что у работников, которые болели, антитела выше, чем у молодых привитых сотрудников.

Напомним, что накануне в Роспотребнадзоре Северной столице заявили о подтвержении первого в 2023 году случая заражения корью в городе.

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