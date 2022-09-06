Россиянам рассказали, как продлить иммунитет к коронавирусу

Осень может стать временем для наступления новой волны коронавируса в России. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Врач-иммунолог Ирина Ярцева объяснила почему вакцина не может дать устойчивый иммунитет.

Как сообщает Mash city, Ярцева считает, что вакцины еще достаточно новые, поэтому не могут сейчас дать устойчивый иммунитет на ряд вирусов.

Вирусолог также отметила и то, что сами вирусы из группы ОРВИ уже достаточно древние, поэтому они легко адаптируются под изменяющуюся среду и различных хозяев. Они могут обмануть иммунную систему путем изменения свой клеточной системы.

Она напомнила, что коронавирус сам по себе является агрессивным вирусом с высоким уровнем смертности.

Ярцева рассказала, что иммунитет к коронавирусу сохраняется в среднем на шесть месяцев. Также этот срок может быть дольше, если антитела остаются приспособленными к вирусу.

Она заявила, что жителям надо вакцинироваться раз в полгода, чтобы иметь стабильный иммунитет к коронавирусу.