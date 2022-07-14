В Комздраве Петербурга рассказали об усвоенном опыте за время пандемии

В Комитете по здравоохранению Петербурга считают, что коронавирус станет сезонным заболеванием, которые будет ежегодно одолевать горожан. В ведомстве рассказали о том как будут бороться с инфекцией и о приобретенном за два года пандемии опыте. Об этом сообщает "МК в Питере".

Так, врачи сформировали основные направления терапии, а в их арсенале появились новые препараты. Однако в комитете не считают, что ситуация изменилась коренным образом. Среди последних новинок отметили моноклональные антитела, которые блокируют вход вируса в клетку. В ведомстве отметили, что они высокоэффективны, но лишь на ранних стадиях инфицирования.

Отмечается, что когда человек начинает заболевать, активно применяют такие препараты как молнупиравир и ремдесивир. Но все же врачи продолжают бороться с системным воспалительным синдромом, профилактируют тромбозы и корректируют дыхательную недостаточность.