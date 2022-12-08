Прибор пермских ученых спасет свиней от африканской чумы

Сотрудники пермского политеха разработали специальный прибор, который позволяет быстро анализировать кровь свиней и обнаруживать у них опасный вирус африканской чумы. Простота и удобство нового метода поможет сразу фиксировать патологию у домашних животных и сократит число смертей скота.

Что за вирус?

Африканская чума свиней (АЧВ) — это заболевание свиней и диких кабанов, которое обычно приводит к летальному исходу. Чуму вызывает одноименный вирус, а от самой болезни нет ни вакцин, ни лекарств. Люди не могут им заразиться, но его опасность в другом. Чтобы понять, в чем проблема, надо понимать, как распространяется вирус и его симптомы.

Известно, что здоровые свиньи и хряки легко могут заразиться , контактируя с инфицированными особями, а также через органы, кровь, различные ткани и выделения. Все это возможно на любой, даже хорошо оборудованной ферме. Кроме того, животные могут заразиться через внешнюю среду. Самый простой пример — укусы инфицированных клещей, от которых практически невозможно застраховаться. Самое ироничное, что инфекция передается и со шприцами для вакцин.

Такие симптомы, как лихорадка и проблемы с аппетитом, начинаются через четыре дня после заражения. На этой стадии заболевание трудно диагностировать, поскольку эти состояния могут относиться ко многим другим заболеваниям и факторам. Как и у людей, температура и утомляемость могут указывать на что угодно. В последующие дни заражения скот становится дезориентированным, сонливым и с трудом дышит. Ближе к концу у животных наблюдается кровоизлияние в коже и органах дыхания, а также судороги. Через 7-10 дней после заражения наступает смерть. На практике, животных обычно забивают до этой стадии, чтобы остановить распространение инфекции или хотя бы задержать ее, даже если у свиней нет признаков болезни.

Да, это необходимая мера. Но вот как складывается ситуация для владельцев животных: обычный фермер может заметить проблему в понедельник, а уже к выходным лишиться средств к существованию. Это страшный сценарий, который стал реальностью для свиноводов по всему миру.

С чего началась мировая пандемия?

Впервые катастрофа возникла, когда домашних свиней впервые завезли в Центральную Африку. Этот специфический вариант чумы свиней заметили в 1921 году в Кении. С тех пор вирус болезнь остается эндемичной (то есть свойственный географической местности) большей части страны, вспышки снова и снова фиксируют среди домашних свиней. Все из-за клещей, которые могут оставаться заразными в течении нескольких лет после заражения.

Кроме того, бесконечным резервуаром вируса АЧС в дикой природе являются дикие кабаны. Если свиньи находятся на свободном выпасе, они легко могут заразиться как при прямом контакте, так и через различные выделения. Возникает замкнутый круг: без вакцины нет реальной возможности искоренить АЧС, он снова и снова заражает скот.

Проблема для всей планеты

Несмотря на название, африканская чума свиней распространена не только на жарком континенте, но и Европе. После того, как вирус завезли в Европу, в 1957 году он «вырвался» из Франции, заразив домашних свиней в Португалии. Через два года болезнь прижилась на Пиренейском полуострове.

Пока свинопасы в Португалии вели войну за выживание, африканская чума свиней распространялась в других регионах: вспышки зафиксировали в Европе в 1970-х и 80-х годах. Вспышка на Сардинии в 1978 году привела к тому, что АЧС стала эндемичной. Агрессивное уничтожение любого «подозреваемого» скота и ужесточение законов животноводства приблизили болезнь к искоренению; на это понадобилось более 40 лет.

За это время вирус АЧС также распространился в Центральной и Латинской Америке. Самые крупные вспышки зафиксировали на Кубе, Гаити, в Доминиканской Республике и Бразилии. Эти страны справились к распространением вируса, но были экономические последствия — фермеры, промышленные компании потеряли миллиарды долларов. Тысячи людей лишились работы из-за закрытия предприятий. Однако затишье оказалось недолгим.

В 2007 году вирус попал в Грузию. Считается, что АЧС «прибыла» либо из Мозамбика, либо из Мадагаскара. Дикие животные и клещи заразились через свиные отходы, выброшенные на берег судами, которые проходят через Черное море. В том же году АЧС фиксировали в Армении, Азербайджане и европейской части России, Украины и Беларуси.

Более 10 лет африканская чума свиней в Азии была ограничена Кавказом, в 2018 году ее обнаружили в нескольких местах в Китае. В 2018 и 2019 годах вирус распространялся по всему континенту: вспышки произошли в Монголии, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Мьянме, Филиппинах, Индонезии и Папуа-Новой Гвинее.

Только в 2018 г. во всем мире было зарегистрировано более 3 900 эпидемий АЧС. За год число фиксируемых вспышек выросло на 25%. Самое ужасное, что АЧС вернулась в некоторые страны, такие как Венгрия, Болгария и Бельгия – через 30 лет после полной ликвидации заболевания.

Как дорого обходится чума?

Воздействие этих вспышек ошеломляет: недавние инфекции в Китае стоили этой стране половины поголовья домашних свиней. Общая сумма убытков оценивается в $141 млрд.

С момента подтверждения проникновения АЧС в Китай 3 августа 2018 года в 31 провинции эксперты зарегистрировали в общей сложности 151 вспышку заболевания. Чтобы остановить дальнейшее распространение вируса, забили более 1 160 000 свиней. Годы борьбы и десятки исследований показали, что очень трудно искоренить АЧС за короткий период после того, как она появилась в определенном месте. Заболевание имеет серьезные последствия для мировой торговли животными и продуктами из свинины и угрожает глобальной продовольственной безопасности.

Как жителей всего мира касается вспышка АЧС в Китае?

Дело в том, в Китае самое большое поголовье свиней в мире. В 2017 году в стране вырастили и выкормили 688,61 млн свиней, это 48% производства свинины во всем мире. Мелкие и приусадебные фермы, которые отличаются низким уровнем безопасности и не так хорошо защищены от вируса, разводят более 60% свиней в стране.

Нелегальное перемещение и забой больных свиней до постановки диагноза ухудшает ситуацию. Неравномерное распределение свиноводства в Китае делает неизбежными перевозки свинины и самих животных на дальние расстояния, что повышает риск распространения АЧС. Вирус не остановят большое расстояние: именно из Китая африканская чума свиней пришла в такие страны, как Нидерланды и Бельгия.



Места вспышки африканской чумы свиней в Китае. Провинции со вспышками африканской чумы свиней заштрихованы красным; цифры и точки обозначают порядок и расположение.

Авторство: https://idpjournal.biomedcentral.com

Свинина – основной источник белка в рационе человека, на его долю стабильно приходится 35–40% мирового производства мяса, что составляет более 110 000 тонн в год. Когда в 2018 году в Китайской Народной Республике возникла АЧС, ожидались большие потери, однако их размах в конечном итоге превзошел все оценки.

Особый ущерб болезнь наносит небольшим фермерским угодьям на свободном выгуле. На Сардинии, например, пришлось отказаться от традиционных методов ведения сельского хозяйства, чтобы взять вирус под контроль. В Китае и Вьетнаме мелкие фермеры, уже стесненные растущим преобладанием промышленного животноводства, с трудом получают компенсацию за выбракованных животных. А это означает, что вирус АЧС угрожает не только их стадам, но и всему образу жизни населения.

Как без вакцины или какого-либо эффективного лечения остановить распространение этой разрушительной болезни? Ответ простой — нужно тестирование, тщательное и быстрое.

Есть ли решение?

Россия тоже считается эндемичной для АЧС. По данным Россельхознадзора, только в прошлом году в зафиксировано около 200 случаев заболевания. Ситуация ухудшается, по состоянию на 2022 год эксперты выявили уже 48 вспышек. Чтобы решить проблему в России и мире, пермские ученые создали метод выявления заболевания на ранней стадии. Он позволит быстро определять болезнь у животных. О новой разработке рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

Группа исследователей, в состав которой вошли ученые Пермского политеха, Пермского аграрно-технологического университета, Пермского института ФСИН России и Государственного аграрного университета Северного Зауралья, приняла участие в совместном проекте. Ученые создали автоматизированную систему для оперативного определения антигенов африканской и классической чумы свиней.

Как работает поиск антигена?

Иммунная система, в частности антитела, распознают антигены. На этом принципе основаны экспресс-тесты на обнаружение антигена. Антиген – это вещество, которое может вызвать иммунный ответ, если оно присутствует в организме. Это может быть вирус, бактерия, токсин, химическое вещество или что-то еще извне. Ткани и клетки в организме также содержат антигены, которые вызывают иммунные реакции. Тест на антиген обнаруживает их в образце, взятом из организма. Они могут быть белками, составляющими вирус, как в случае с SARS-CoV-2 – вирусом, вызывающим COVID-19.

Если какой-либо образец из носа или горла человека содержит вирус, тест на антиген покажет результат. Как именно — зависит от типа теста. Например, в самом простом тесте на антиген положительный результат обычно отображается в виде линии, как и в тесте на беременность.

Тесты на антигены отличаются простотой и скоростью: они могут быстро идентифицировать легко обнаруживаемые поверхностные маркеры снаружи вируса.

Простой прибор

Чтобы быстрее выявлять чуму, ученые сконструировали новый прибор. При его помощи провести анализ сможет любой фермер — не надо ждать ветеринаров и экспертов. Насколько это важно, уже показала ситуация с животноводствами в Китае.

Авторство: пресс-служба ПНИПУ

Само устройство состоит из нескольких блоков. Сначала необходимо загрузить биоматериал в контейнер для тестирования, затем встроенный анализатор определяет вид антигена чумы. Результаты реакции обрабатывает специальная система, затем выдает информацию пользователю. На заключительном этапе происходит озонирование и дезинфекция прибора. Он снова готов к работе и не заразит других животных. Весь процесс занимает несколько минут.

Настоящее спасение

Сложно недооценить все преимущества этой разработки: спустя сто лет после «появления» вируса методы борьбы с ним остались все те же — поголовный забой животных, даже если они здоровы. Просто на всякий случай, в целях безопасности. С точки зрения потребителя это хорошо: он точно не получит зараженное мясо, но вот для производителей и мелких фермерских хозяйств ситуация имеет крайне пагубные последствия. Одно подозрение на вирус, и конец — дела, которое кормит семью, больше нет. В противном случае заражение пойдет дальше, снова и снова нанося удар по экономике целых стран. Теперь своевременное выявление вируса позволит предотвратить его распространение и уменьшить смертность среди животных.