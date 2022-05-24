Антитела к вирусу Шмалленберга нашли в крови крупного рогатого скота

В рамках эпизоотологического мониторинга, сотрудниками диагностической лаборатории были исследованы пробы сыворотки крови крупного рогатого скота, с целью обнаружения антител к вирусу Шмалленберга методом иммуноферментного анализа. В результате проведенного исследования, в пяти образцах из пятнадцати, и в двух образцах из семнадцати, были обнаружены антитела к вирусу Шмалленберга.

Обнаружение антител в сыворотке крови животного свидетельствует о контакте с вирусом Шмалленберга в период, предшествовавший отбору проб сыворотки. Окончательный диагноз будет установлен выявлением генома вируса болезни Шмалленберга методом полимеразной цепной реакции с этапом обратной транскрипции с детекцией продуктов амплификации в режиме реального времени.

Результаты исследований внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», и представлены заказчику в форме протокола испытаний.

Болезнь Шмалленберга – малоизученная трансмиссивная вирусная болезнь жвачных животных, вызываемая РНК-содержащим вирусом. Возбудитель относится к семейству Буньявирусов (Bunyaviridae). К заболеванию восприимчивы крупный и мелкий рогатый скот. Болезнь передается от кровососущих насекомых, с генетическим материалом, в процессе внутриутробного развития от матери к плоду.

В настоящее время вспышек болезни Шмалленберга в нашей стране не зарегистрировано. Однако, в последнее десятилетие, из зарубежных стран и стран ЕС в Россию активно ввозят племенной генетический материал, включая высокопродуктивных животных, эмбрионы, замороженное семя, что создаёт угрозу благополучию по данному заболеванию.