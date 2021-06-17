“Петергоф” временно закрывает четыре музея

В Петербурге продолжают усиливать коронавирусные меры. В Петергофе закрываются четыре музея до улучшения эпидемиологической обстановки в городе. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника “Петергоф”.

Так, два дворца из ансамбля “Александрия” временно приостановят свою работу. Также для предотвращения распространения вируса COVID-19 прикрывают два музея: “Дом игральных карт” и “Государевы потехи”.

"Закрыты дворец "Коттедж" и Фермерский дворец в Александрии с сегодняшнего дня по 25 июня", - отметили в “Петергофе”.

При этом музеи закрыли до 27 июня. Все четыре объекта закрыли по созданному Стандарту деятельности ГМЗ "Петергоф" в условиях пандемии коронавируса.