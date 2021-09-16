Помощника депутата Петергофа отправили под стражу по подозрению в изнасиловании

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Петродворцовый районный суд отправил под стражу Александра Арсланкина, который занимает должность помощника местного муниципального депутата Ильи Львова. Помощника чиновника подозревают в изнасиловании, совершенное с особой жестокостью, а также причинением тяжкого вреда здоровью.

Заседание суда состоялось 13 сентября. Отметим, что процесс проходил в закрытом режиме.

Адвокат и его подсудимый просили избрать домашний арест в качестве меры пресечения. Арсаланкин вместе с защитником уверяли, что подзащитный не будет оказывать давления на потерпевшую. Однако следствие настояло на аресте.

Арсаланкина суд отправил под арест до 11 ноября.