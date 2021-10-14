Киносъемки перекроют улицы Петербурга

Автомобилистов потеснят ради киносъемок и праздничных мероприятий. Как сообщает 13 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в связи со съемками фильма «Медея» 17 октября будет закрыто движение транспорта по 3-й Советской улице от Дегтярной улицы до Суворовского проспекта. Кроме этого с 16:00 16 октября до 21:00 17 октября будет запрещена парковка на 2-й Советской улице и 3-й Советской улице.

В центре города 16 октября движение ограничат по случаю Дня работников дорожного хозяйства. Будет закрыт проезд по Манежной площади.

Еще одни съемки пройдут в Петергофе. Там будут снимать художественный фильм «Химера». Из-за чего введут ограничения на улице Новые Заводы с 16-18 октября.