С начала года в Петербурге стало на 14% меньше кинозалов

Из-за санкций с начала года количество российских кинотеатров уменшилось на 6,4%, а в Петербурге на 14%. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на данной исследования «Невафильм Research».

В этом году стал рекордным по числу закрытых кинозалов за всю историю. В начале пандемии не работал 361 кинозал и 187 кинотеатров, тогда как в этом закрытыми оказались 849 кинозалов и 195 кинотеатров. Сейчас в Петербурге прекратил работу кинотеатр "Аврора" в Петергофе и "Невский синема", два филиала "Мираж Синема" и киноцентр Skyfilm. Их владельцы приняли такое решение из-за низкой посещаемости, которая связана с отсутствием в прокате американских фильмов.

Как рассказал владелец УК "Новое измерение" Евгений Буслейко, отрасль гибнет из-за того, что легального контента недостаточно для полноценного проката.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что нелегальный показ голливудских фильмов анонсировали в киноцентре Петербурга.