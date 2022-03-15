В Петербурге иск о банкротстве подала сеть магазинов «Детки»

Петербургская сеть магазинов «Детки» подала 11 марта в арбитражный суд иск о банкротстве. Об этом 15 марта сообщает «Деловой Петербург».

Информация о ликвидации товаров появилась еще в конце прошлого года в социальных сетях компании, после чего были закрыты магазины в торговых центрах «5 Озер» и «Лондон Молл», проспекте Просвещения, на Колпинском шоссе и в Тосно. В 2022 году закрылся еще ряд торговых точек Петербурге, Петергофе, Красном Селе, Кронштадте, Мурино, а также в Москве и Московской области.

«Локальные сети не могут предложить уникального ассортимента, как «Детский мир», у которого большой портфель собственных торговых марок. Кроме того, Wildberries и Ozon агрессивно развивают категорию детских товаров и являются безоговорочными лидерами по ассортименту и привлекательности функций онлайн-продаж», — прокомментировал ситуацию для «Ъ-СПб» гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.