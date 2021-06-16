Стоимость квартир в новостройках Петербурга начинает дорожать

В Санкт-Петербурге может подорожать стоимость квартир в новостройках. Это связано с повышением спроса и возрастанием цен на строительные материалы. Также сообщается, что у подрядчиков могут возникнуть проблемы при выполнении госзаказа.

Стало известно, что за последние полгода возросла стоимость строительных материалов — примерно в 1,5-3 раза. В связи с этим дорожает жилье в новых строящихся квартирах. Из-за этого цена за жилье увеличится на 20 тысяч рублей до конца 2021 года. Об этом сообщили эксперты по недвижимости. В такой ситуации девелоперы смогут переложить рост издержек на покупателей, а компании смогут рассчитывать на рост стоимости контракта в пределах 10%.

Однако конкретную сумму, на которую подорожает жилье в новостройках, эксперты пока не называют.