Жилье в новостройках Петербурга за год уменьшилось и выросло в цене более чем на 15%

За год в Северной столице средний чек на покупку квартиры в новостройках вырос на 16%, при этом размеры жилья стали значительно меньше.

Как рассказали в консалтинговой компании Nikoliers, в общей сложности за год средний чек на покупку недвижимости в первичном рынке Петербурга составил 8,5 миллионов рублей. При этом жилье бизнес-класса увеличилось в цене на 11%, - стоимость достигла 14,2 миллионов рублей. Об этом пишет AllNW.

При этом, по данным специалистов, средняя стоимость недвижимости комфорт-класса подросла на 18% с 2022 года, а средний чек на квартиры премиум-класса увеличился на 15% и составил 29,9 миллионов рублей.

Несмотря на рост цены, площадь жилья в новостройках продолжает уменьшаться. Так, средняя площадь квартир в комфорт-классе сократилась до 44 с половиной квадратных метров, а размеры квартир в бизнес-классе уменьшились до практически 61 квадратного метра. Меньше всего стала средняя площадь жилья премиального уровня, которая сейчас составляет около 89 "квадратов".