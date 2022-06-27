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За сколько можно купить квартиру в Москве?


© Фото: Фото: Стройки.ру

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Покупка квартиры в Москве – выгодное вложение средств, так как стоимость квадратных метров растет. Дешевле покупать недвижимость в многоквартирных домах на стадии строительства, так как после сдачи их в эксплуатацию стоимость увеличивается. Развитие новых массивов и уплотнение престижных районов привело к тому, что сегодня на рынке недвижимости в Москве и в Подмосковье представлено много разноплановых вариантов в широком диапазоне цен. Каждый покупатель сможет найти подходящий для себя вариант.

Если вы хотите дополнительно сэкономить время, получить доступ к проверенной и достоверной информации, то проходите на сайт https://stroiki.ru/. Это публичная витрина «Стройки.Ру». На одном сайте собраны предложения от лучших застройщиков. Есть варианты как от крупных строительных организаций с большим опытом, так и от молодых фирм. Сервис тщательно проверяется застройщиков Москвы, что позволяет при выборе недвижимости посредством публичной витрины минимизировать риски встречи с мошенниками. При составлении рейтинга учитываются отзывы покупателей, опыт работы, соотношение цены и качества.

В описании каждого объекта указана стоимость квадратного метра. Она зависит от ряда факторов:

  • месторасположение новостройки в Москве;
  • общая площадь и планировка квартиры Москвы;
  • состояние ремонта;
  • этажность;
  • категория недвижимости.

Многое зависит от стадии строительства новостройки Москвы. При закладке котлована цены будет ниже, чем на любом другом этапе строительства или после сдачи дома в эксплуатацию. В описании указаны цены на все квартиры в Москве. Но более точную информацию можно уточнить у менеджеров. При необходимости они устроят осмотр, предоставят все необходимые документы для ознакомления.

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