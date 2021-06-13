ТЦ Петербурга проверили на соблюдение эпидемнорм

В Петербурге проверили ТЦ, фудкорты, магазины и точку оказания услуг на предмет соблюдения противоэпидемиологических норм, действующих в городе. В результате было проверено 75 объектов, четыре из которых показали плохие результаты. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, по четырем адресам зафиксировали нарушения. Проверка осуществлялась Комитетом по контролю за имуществом города, Роспотребнадзором и полицией. В итоге рейды выявили нарушения в ТЦ “Галерея”, “Норд”, “Невский центр” и “Капитолий”.

“По результатам проверок четырех торговых центров выявлены нарушения действующих противоэпидемических мер", - отметили в ведомстве.

Чаще всего в ТЦ не было термометрии на входе, а также посетители были без масок или не соблюдали социальную дистанцию.