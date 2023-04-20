В Заполярье с начала 2023 года зафиксировали свыше 400 нарушений антикоррупционного законодательства

В Мурманской области огласили итоги работы по противодействию коррупции за первый квартал 2023 года. Всего с начала года было зафиксировано около 400 нарушений антикоррупционного законодательства.

В Мурманской области с начала текущего года в отношении должностных лиц внесли 260 актов реагирования. На рассмотрение суда было отправлено 12 административных дел. По решению суд северяне выплатить 500 тыс. рублей в качестве штрафов. Об этом сообщает МК в Мурманске.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов возбудили четыре уголовных дела по проблемам с коррупцией.

В прокуратуре отметили, что за прошедшие три месяца 2023 года в Кольском крае завершили разбирательства по некоторым исполнительным документам прошлых лет. С нарушителей взыска более 21 млн рублей.

Правоохранители Заполярья продолжают работы по противодействию коррупции.