В петербургской школе дети сняли на видео червя в салате. Находкой заинтересовались в Следственном комитете России

В Петербурге учащиеся школы №575 Приморского района сняли в столовой видео, на котором под капустным листом в салате «Цезарь» шевелится червяк. Как сообщает «Фонтанка», запись уже попала к родителям школьников, и те намерены подать в суд на компанию, которая обеспечивает учебное заведение питанием.

У издания не получилось взять комментарий у представителей школы, однако своим мнением поделился сам поставщик. В «Фирме Флоридан» заявили, что этот случай – единичный. Сейчас компания проводит собственную проверку, чтобы выяснить, как червяк попал в блюдо. При этом не исключается и детская шалость.

По факту случившегося Следственный комитет России уже начал доследственную проверку, а в комментариях к новости читатели рассказали, что вопросы к тому, как данный поставщик питания кормит детей, возникают не первый раз. Они также предположили, что «гость» мог попасть в салат из-за плохо промытых листьев, поэтому работников кухни стоит наказать за халатность.

«Флоридан» – это известная контора, и то, что она готовит для детей – есть нельзя, вне зависимости с червяками это или без. У сына в классе половина отказалась от обедов, и носят еду с собой, именно потому, что еда отвратительная», – пишут петербуржцы.

Стоит отметить, что нарушение санитарных норм в петербургских школах – явление не редкое. Пару лет назад ученики школы №346 Невского района сняли на видео таракана, бегающего по обеденному столу. А годом ранее в столовой школы №422 в Кронштадте 135 учеников и пятеро сотрудников учебного заведения подхватили кишечную инфекцию. Тогда было возбуждено уголовное дело.

Не удивительно, что в прошлом году родители петербургских школьников раскритиковали местную систему организации питания в соцопросе, проведенном исследовательской группой Russian Field. Исследование проводилось в 16 регионах и было посвящено введению бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов. Оказалось, что результаты у Петербурга далеко не самые лучшие. Именно здесь, наряду с Башкирией и Тувой, родители отметили, что ситуация со школьным питанием только ухудшилась.

Среди основных проблем они указывали, что еда была невкусной, блюда не отличались разнообразием и подавались остывшими. Кроме того, в столовой предлагали нездоровую пищу. Также в Петербурге и Туве респонденты сообщали об ухудшении самочувствия детей после обедов. Возможно поэтому, не получая сытного и качественного питания в столовой, школьники предпочитают покупать фастфуд в буфете. Отсюда и другая статистика: Петербург стал первым в стране по подростковому ожирению. По данным Минздрава, у каждого 75-го подростка диагностируют эту болезнь – этот показатель в два раза хуже, чем в среднем по России.

Несмотря на то, что в Петербурге, как и в других регионах, вслед за Москвой начали передавать на аутсорсинг организацию школьного питания, очевидно, что контроль здесь пока еще работает слабо. Подобных «проколов» в столице нет уже давно. Здесь каждый комбинат питания придерживается требований закона, а кроме того, существует многоуровневая система контроля, которая не позволяет компаниям расслабиться.

Первые исследования продуктов еще на этапе работы с поставщиками комбинаты проводят сами. Они проверяют сроки годности, чтобы показатель был не менее половины от общего срока, и берут пробы, чтобы проверить в лаборатории при производственно-логистическом комплексе. Так отсеиваются некачественные и фальсифицированные продукты.

Непосредственно в школе за работой сотрудников комбината следят ответственные за питание. Кроме того, в учебных заведениях действуют комиссии, куда входят представители школы и родительской общественности. Кроме них плановые и внеплановые проверки проводят Роспотребнадзор и МосГИК. Эти организации могут выборочно отобрать пробы блюд и продуктов на проверку. Они же оценивают условия доставки и хранения продуктов, соответствие блюд рецептуре, проверяют соблюдение санэпиднорм и правил, наличие маркировок и сопроводительных документов на товар.

Особенность столичной системы организации питания в школах – активное участие родителей. Они могут не только входить в состав пришкольной комиссии – комбинаты нередко приглашают их на дегустации новинок меню. Так технологи и повара получают обратную связь, а родители могут передать им любые пожелания по школьным блюдам.

Плотное сотрудничество комбинатов с родительской общественностью помогло обновить меню в прошлом году. Туда включили любимые детьми блюда, такие как наггетсы, пиццы, пельмени и маффины. Это стало возможным после того, как профсообщество московских комбинатов при участии родителей провело масштабный опрос московских школьников.

Об эффективности московского подхода к организации школьного питания лучше всего свидетельствуют результаты проверок Роспотребнадзора. Ведомство в 2021-2022 годах обследовало десятки школьных столовых и не выявило никаких нарушений.