В Петербурге сотрудника Гостехинспекции подозревают в получении взятки в размере 43,5 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали сотрудника Государственной технической инспекции по подозрению в получении взятки в размере 43 тыс. рублей. За эту сумму подозреваемому предложили провести осмотр техники с нарушением законодательства.

В Северной столице возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении 43-летнего государственного инженера-инспектора одного из отделов Государственной технической инспекции. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Отметим, что подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения. Следствие считает, что в марте 2021 года он получил взятку в размере 43 500 рублей от коммерческой организации.

За эту сумму он должен был провести технический осмотр 30 единиц самоходной техники в нарушение действующего законодательства. Всего провели около 20 обысков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы местного Роспотребнадзора. Бывшую заместительницу начальника подозревают в получении взятки.