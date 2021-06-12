У Александровской больницы образовалась очередь из "скорых"

Петербуржцы заметили скопление машин скорой помощи у Александровской больницы. По словам жителей города, у медицинского учреждения стоят в очереди как минимум 20 «скорых».

В справочной Александровской больницы сообщают, что все поступающие пациенты – больные коронавирусом. Учреждение было временно перепрофилировано под прием ковидных пациентов.

Напомним, ранее очередь из «скорых» замечали у Покровской больницы. В медицинском учреждении сообщили, что на этапе госпитализации в работе задействованы 7 бригад врачей.