После пожара в квартире-студии на Комендантском проспекте один человек погиб, а еще один отправился в больницу

Утром 20 марта в квартире-студии на Комендантском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, после которого женщине понадобилась госпитализация. Еще одного мужчину спасти вовсе не смогли.

Сообщение о возгорании в доме 55, корпус 1 на Комендантском проспекте поступило специалистам около 05:25 утра 20 марта. На место отправились три единицы техники от МЧС и 156 человек личного состава.

Выяснилось, что в квартире-студии обгорела обстановка на площади 10 "Квадратов". Огонь удалось потушить в 05:54, однако без жертв не обошлось.

В результате пожара погиб мужчина, а также пострадала женщина, которую экстренно забрали врачи скорой помощи.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржец пострадал после возгорания в "трешке" на улице Федосеенко.