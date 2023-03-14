Александру Розенбауму потребовалась срочная операция в Красноярске из-за тромба в ноге

Певца и музыканта Александра Розенбаума госпитализировали в Красноярске из-за тромба в ноге. Артист уже был прооперирован.

Как сообщает тв360, 14 марта стало известно, что певец Александр Розенбаум был прооперирован в больнице скорой медицинской помощи имени Карповича в городе Красноярске, где он находился на гастролях.

Певец обратился за медицинской помощью ввиду плохого самочувствия. После обследования выяснилось, что мужчине требуется операция из-за тромба в ноге. Известно, что артиста уже прооперировали. В настоящий момент он находится в медучреждении под наблюдением врачей.

Официально информация о госпитализации Розенбаума пока не была подтверждена.