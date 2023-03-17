Малыш с улицы Турку улизнул от бабушки и по неосторожности выпал в окно парадной

Во Фрунзенском районе экстренная госпитализация понадобилась малышу, упавшему с третьего этажа из окна парадной. Ребенок покинул квартиру во время того, как его бабушка на что-то отвлеклась.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, мальчика, которому скоро исполнится два года, врачи забрали в тяжелом состоянии с улицы Турку 16 марта около 12 часов дня. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости, а также травму живота и груди.

Позже удалось установить, что мальчик вышел из квартиры по недосмотру 53-летней бабушки и в результате по неострожности выпал из окна парадной, расположенном на третьем этаже.

Известно, что мама малыша работает учительницей начальных классов. В настоящий момент специалисты устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего. Ребенок проходит лечение в больнице.

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