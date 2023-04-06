В Петербурге ребенок оказался в больнице после того, как его обнаружили без сознания

В Центральном районе Санкт-Петербурга врачи госпитализировали пятилетнего мальчика, на теле которого нашли ушибы и гематомы. По словам матери, его обнаружили на кухне без сознания.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 5 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что из квартиры по Озерному проспекту был госпитализирован пятилетний житель Северной столицы. На его теле были обнаружены ушибы и гематомы.

Сотрудники правоохранительных органов опросили мать ребенка. По ее словам, она обнаружила своего сына вечером на кухне без сознания, после чего обратилась за скорой помощью.

Семья полная, на учете в ПДН не состоит.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что пять человек, включая ребенка, отправились в больницу с ожогами разной степени тяжести после прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте. Один из спасателей оказался в реанимации.