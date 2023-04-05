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После прорыва трубы на Рижском проспекте госпитализировали пять человек, включая ребенка

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© Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

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Пять человек, включая ребенка, отправились в больницу с ожогами разной степени тяжести после прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте. Один из спасателей оказался в реанимации. 

На своей странице "ВКонтакте" вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал о последствиях аварии, которая произошла по Дровяной улице на углу с Рижским проспектом. В результате инцидента пострадали пять человек. Один из них попал в реанимацию с 40-процентным ожогом тела.

Также с места происшествия медики госпитализировали десятилетнего мальчика в состоянии средней степени тяжести. У ребенка диагностировали ожог 2% площади тела. По словам Эрагашева, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Кроме того, пострадали 57-летний мужчина, получивший 7-8% ожог тела, и 65-летний гражданин, у которого зафискировали 18% ожог тела. Мужчин забрали в состоянии средней степени тяжести.

В списке пострадавших указан 34-летний сотрудник МЧС. Мужчина с 40-процентным ожогом тела был госпитализирован в реанимацию . Еще одному сотруднику 24 лет повезло больше,  он получил повреждения средней степени тяжести и был направлен во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России с 7-процентным ожогом тела.

Напомним, что прорыв трубы с кипятком произошел рано утром 5 апреля, после этого в яму провалилась машина, в которой находились взрослы и ребенок. Возможно, пострадавший мальчик, о котором говорил Эргашев, находился в автомобиле. 

 

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