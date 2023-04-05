На Рижском проспекте после прорыва трубы из автомобиля, провалившегося в яму с кипятком, вызволяли мужчину с детьми

В Адмиралтейском районе несколько человек пострадали в результате прорыва трубы. Выяснилось, что автомобиль, следовавший по улице, провалился в яму с кипятком. В салоне находились мужчина и дети. К счастью, трагедии удалось избежать.

Инцидент с прорывом трубы произошел около восьми утра 5 апреля на углу Дровяной улицы и Рижского проспекта. После прорыва трубы образовалась огромная яма с кипятком, куда провалилась машина с одним взрослым и детьми. Информация и кадры с места события представили очевидцы в социальных сетях.

Пострадавших удалось достать из машины, но при этом травмы получили несколько спасателей. Как уточнили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сейчас ограничено движение по Рижскому проспекту от Лермонтовского проспекта до переулка Лодыгина и по Дровяной улице от набережной Обводного канала до Рижского проспекта.

На месте инцидента работают сотрудники "Теплосети". Все детали уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за аварии на Рижском временно изменили два автобусных маршрута.