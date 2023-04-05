Из-за аварии теплосетей на Рижском проспекте временно изменены маршруты автобусов № 43 и № 290

СПБ ГУП «Организатор перевозок», подведомственный Комитету по транспорту Петербурга, сообщил о временном изменении двух автобусных маршрутов.



Так, из-за аварии теплосетей на Рижском проспекте в Адмиралтейском районе временно изменены маршруты автобусов № 43 и № 290.

Трубу прорвало около восьми часов утра по Дровяной улице на углу с Рижским проспектом. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе 30 января произошел прорыв трубы на улице Бассейная, в результате чего под асфальт, в образовавшуюся яму, провалились припаркованные машины.