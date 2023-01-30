На Бассейной улице из-за прорыва трубы несколько авто ушли под асфальт

В Московском районе Петербурга произошел прорыв трубы на улице Бассейная, в результате чего под асфальт, в образовавшуюся яму, провалились припаркованные машины. Рабочие уже приступили к устранению аварии.

Инцидент произошел в ночь на 30 января. Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», прорыв произошел на парковке бизнес-центра на Бассейной улице, 23. Из-за аварии образовались промоины, в которые начали проваливаться автомобили.

Из всех припаркованных машин, только три авто успели спастись от падения в яму, вовремя отъехав от места происшествия.

Инцидент подтвердили в пресс-службе Теплосетей и сообщили, что ремонтные работы уже ведутся и продолжаться до 14 часов.

“На период проведения работ — до 14:00 30 января 2023 года горячее водоснабжение и подача тепла потребителям обеспечиваются в полном объеме”, — сообщили в пресс-службе.

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