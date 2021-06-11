На КАД перевернулась газель

На КАД произошло массовое ДТП. Три автомобиля столкнулись на 51-м км трассы около 10 утра.

Авария произошла недалеко от развязки с Народной улицей и Мурманским шоссе. В результате столкновение с автомобилем LADA упала «Газель». По информации, предоставленной пресс-службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в результате ДТП пострадали два человека. На месте работают спасательные службы.

На трассе в результате аварии образовалась пробка. Длина затора составила 4 км. Поврежденные автомобили заняли пешеходно-скоростную полосу, а также вторую и третью полосы.