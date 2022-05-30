В ДТП на КАД у вантового моста погиб один человек

Во Всеволожском районе Петербурга произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Есть погибшие.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, смертельная авария случилась на 55 км КАД. "Газель" влетела в самосвал, который двигался в попутном направлении. 50-летний водитель отечественного авто скончался.

Погибший уже ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021-2022, а водитель второй машины за прошедшие годы привлекался за такие нарушения пять раз.

По словам очевидцев в социальных сетях, "Газель" влетела в самосвал, который ехал со скоростью примерно пять километров в час, со включенными аварийными сигналами. Из-за этого на месте происшествия образовалась пробка.