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В Петербурге пешеход скончался в результате ДТП с «Газелью»

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фото: pxhere
© Фото: pxhere

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На Обводном канале мужчина умер в результате столкновения автомобиля марки Hyundai и «Газели», когда переходил дорогу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. 

В Северной столице произошла смертельная авария в субботу, 25 июня. Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в результате ДТП погиб пешеход.

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда произошло столкновение иномарки Hyundai и грузовой «Газели». Легковой автомобиль сбил петербуржца. Мужчина отлетел прямо под колеса проезжающей мимо машины марки Toyota. Он погиб на месте от полученных травм.

Полиция возбудила уголовное дело. Все детали аварии выясняются. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Комарово машина сбила восьмилетнего ребенка и уехала.

 

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