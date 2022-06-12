В Комарово машина сбила восьмилетнего ребенка и уехала

В Курортном районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов разыскивают серебристый "Шевроле", который нахал на ребенка.

Около полудня в воскресенье, 12 июня, к перекрестку улиц 1-я Дачная и Озерная в Комарово вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, там водитель на машине марки "Шевроле" сбил восьмилетнего ребенка.

С места дорожно-транспортного происшествия пострадавшего отправили в больницу. По предварительным данным, тот получил легкие травмы. Автомобиль же объявили в розыск.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что водителя под веществами задерживали с погоней и стрельбой в центре Петербурга. Авто ехало в сторону площади Труда, а затем его удалось заблокировать с помощью наряда у дома №69 по улице Большая Морская. Когда водитель осознал, что попал в ловушку, начал сдавать задним ходом и пытался скрыться, создавая аварийную ситуацию.