Водителя под веществами задерживали с погоней и стрельбой в центре Петербурга

Водителя Mercedes под наркотиками полиция задерживала с погоней и стрельбой в центре Петербурга. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохрнительных органах.

Подозрительный автомобиль сотрудники правоохранительных органов заметили в субботу, 11 июня, у Мариинского театра. За рулем машины был одурманенный чем-то мужчина. Авто ехало в сторону площади Труда, а затем его удалось заблокировать с помощью наряда у дома №69 по улице Большая Морская.

Когда водитель осознал, что попал в ловушку, начал сдавать задним ходом и пытался скрыться, создавая аварийную ситуацию. Тогда полицейские сделали пять выстрелов из табельного пистолета, один из которых попал в машину и заглушил двигатель. В отдел доставили 37-летнего уроженца Еревена. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на Ленинском проспекте со стрельбой задерживали пьяного рецидивиста на Subaru.