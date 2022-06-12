На Ленинском проспекте со стрельбой задерживали пьяного рецидивиста на Subaru

Водителя "Субару", который в пьяном виде пытался уехать от наряда ДПС, отправили на 12 суток под арест. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции приметили нарушающий ПДД красный "Субару" в субботу, 11 июня, около 05:20 утра у дома 47 по проспекту Стачек. Водитель не отреагировал на требования об остановке и даже ускорился, чтобы избежать встречи с сотрудниками.

Инспектор ДПС решил применить табельное оружие, чтобы задержать водителя-нарушителя. Сначала он сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом выстрелил по колесам "Субару" несколько раз. Машину остановили у дома 90 по Ленинскому проспекту. За рулем был 24-летний неоднократно судимый житель Ленобласти. Полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения.

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