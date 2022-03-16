На юге Петербурга в массовом ДТП погиб человек

Во Фрунзенском районе Петербурга в результате массового ДТП погиб один человек. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Авария с участием «Газели» и трех легковых автомобилей произошла около четырех часов вечера у дома №8 по Софийской улице. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в стоящий на «аварийке» автомобиль «Валдай». От удара «Газель» отбросило на полосу встречного движение, в результате чего она столкнулась еще с двумя автомобилями Volkswagen и Subaru.

«В результате ДТП водитель «Газели» скончался на месте происшествия, 46-летняя водитель автомобиля Subaru госпитализирована в состоянии средней степени тяжести», — привели подробности происшествия представители ведомства.