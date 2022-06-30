Автомобилист разбился насмерть, влетев в припаркованную машину на КАД

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Автомобилист влетал в припаркованную машину.

Авария произошла в среду, 29 июня, на внешнем кольце КАД. Водитель автомобиля Iveco двигался от Краснофлотского шоссе в сторону Гостилицкого шоссе. Машина совершила столкновение с остановившимся для помощи в ДТП без пострадавших автомобилем Renault.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в результате аварии водитель Iveco от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данным ГИБДД, в 2022 году погибший семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на набережной Обводного канала мужчина умер в результате столкновения автомобиля марки Hyundai и «Газели», когда переходил дорогу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Все детали аварии выясняют.