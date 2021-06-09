В Петербурге развернут 876 дополнительных коек для “ковид-пациентов”

В течение недели в Петербурге развернут дополнительные 800 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Дополнительные места для инфицированных вирусом COVID-19 появятся в Госпитале для ветеранов войн. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

"Сначала пациентов, которых можно выписать, выпишут. Те, кому необходимо продолжить лечение, они переводятся в другие стационары. После этого полная санобработка всех помещений, всего госпиталя по всем правилам, и с пятницы мы ориентируемся на прием больных с коронавирусной инфекцией", - отметили в Госпитале.

На данный момент в городе развернуто более 6 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Всего за период пандемии в городе инфицировалось 446 427 человек. При этом зарегистрировано 14 669 летальных исходов.