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В Петербурге снова разворачивают дополнительные койки для граждан, заразившихся коронавирусом

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© Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

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Два медицинских учреждения Петербурга предоставят койко-места для лечения пациентов, заразивших коронавирусом.

Так, инфицированных COVID-19 граждан дополнительно начнут принимать в Госпитале для ветеранов войн и Александровской больнице. Председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец заметил, что в дальнейшем количество коек может быть увеличено по мере необходимости. Об этом пишет AllNW.

При этом в случае, если новой вспышки заражений коронавирусом не последует, то в городе будут работать семь стационаров, которые принимают пациентов и сейчас. Уточняется, что в среднем зараженный  находится в больнице около пяти или семи дней. Если речь идет о тяжелых случаях, то пациент может не покидать стен больницы учреждения месяц.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что коронавирусом, пневмонией и ОРВИ сейчас болеют около 30 тысяч петербуржцев, при этом некоторые из них вынуждены проходить лечение в стационарах под чутким контролем медиков.

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