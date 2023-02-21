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ОРВИ, пневмония и коронавирус в феврале отправили к врачам почти 30 тысяч жителей Северной столицы

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© Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

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Коронавирусная инфекция, пневмония и ОРВИ становятся спутниками многих горожан в холодное время года. Сейчас в Петербурге насчитывается несколько тысяч заболевших этими вирусами, но цифры все равно значительно меньше, чем фиксировались раньше.

В настоящее время около 29 тысяч петербуржцев инфицированы COVID-19, внебольничными пневмониями и ОРВИ, при этом некоторые из них вынуждены проходить лечение в стационарах под чутким контролем врачей.

Так, пневмония сейчас выявляется у каждого пятого местного жителя, в то время как раньше, на пиках заболеваемости, доля заболевших ей достигала практически 50%. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал  председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Коронавирусом, в свою очередь, сейчас болеют примерно 11 тысяч горожан, и 7% из них была необходима госпитализация. Глава ведомства заметил, что во время предыдущего подъема заболеваемости число тех, кому нужно лечение в стационарах, могло достигать 14 и 15% от общего количества зараженных.

Лисовец заметил, что за прошлую неделю в больницы забрали около 700 петербуржцев. Так, число госпитализированных хоть и увеличилось, но ненамного. Кроме того стало значительно меньше пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в начале февраля уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге вырос почти на 15%. 

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