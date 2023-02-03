За неделю уровень заболеваемости ОРВИ в Петербурге вырос на 14%

По Петербургу кроме коронавируса продолжают гулять сезонные вирусы и грипп. За неделю был зафиксирован рост заболеваемости на 14%.

Как сообщили в пресс-службе городского Роспотребнадзора, в Северной столице продолжается активное распространение негриппозных респираторных вирусов, среди которых основную часть составляют сезонные коронавирусы, РС-вирус, риновирусы.

Среди вируса гриппа продолжает набирать силу вирус В, а также регистрируются заболевания, вызванные вирусом гриппа А/Н1N1/09. В Роспотребнадзоре напомнили о важности соблюдения мер предосторожности, а также о необходимости получения квалифицированной медицинской помощи в случае появления симптомов заболевания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что число заболевших коронавирусом за сутки в Петербурге на 3 февраля составило 907 человек.