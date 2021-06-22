Для ковид-пациентов развернут дополнительный койки

В Петербурге увеличат количество коек для пациентов, инфицированных вирусом COVID-19, на текущей неделе. Согласно плану, объем коечного фонда достигнет 10 тысяч единиц. Об этом сообщает губернатор города Александр Беглов.

На данный момент в городе развернуто более девяти тысяч коек. Однако в связи с увеличение количества ежедневных заражений и госпитализаций количество коек нужно постоянно увеличивать.

"Готовятся начать прием пациентов средней тяжести резервные корпуса временного госпиталя в "Ленэкспо". В качестве резерва планируем поэтапно подключать федеральные учреждения. Первым из них откроется на прием ковидных больных медицинский университет имени Мечникова",- отметил градоначальник.

На данный момент 790 тысяч петербуржцев привились от вируса, а полный цикл завершили 665 тысяч человек.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о планах Беглов увеличить количество ежедневных вакцинаций до 20 тысяч человек.