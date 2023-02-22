В Петербурге за сутки выявлено 1 383 новых случаев заражения COVID-19

Каждый день обновляется статистика по новым случаям заражения коронавирусной инфекции. Всего по России за последние 24 часа было выявлено 13 954 новых случаев заражения COVID-19. В Петербурге за сутки выявили более 1 300 зараженных.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду, 22 февраля, в городе за последние сутки коронавирусом заболели 1 383 человека. Накануне число зараженных составляло 1 253 человека. За сутки с COVID-19 было госпитализировано 148 горожан. Выздоровело — 1 839 человека.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы умерло 4 пациента. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 094 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Госпитале для ветеранов войн и Александровской больнице снова разворачивают дополнительные койки для заболевших коронавирусом горожан.