600 ковидных коек свернули в Петербурге

В Петербурге общее количество коек для пациентов с коронавирусом сократили до 8888 мест. За сутки их законсервировали 600 койкомест. Из них 200 во временном госпитале в «Ленэкспо» и 400 — в Госпитале для ветеранов войн.

В Петербурге в настоящее время свободно 47,28% коек для пациентов с коронавирусом. За прошедшие сутки в петербургские стационары были госпитализированы 428 пациентов с коронавирусом. 562 человека выписали после завершения курса лечения.

Лечение во временном госпитале в «Ленэкспо» в настоящее время проходят 287 пациентов. Как отметили в комитете по здравоохранению, решение о сокращении числа коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге связано с уменьшением числа госпитализаций.