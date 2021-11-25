В Госпитале для ветеранов войн возобновили плановую госпитализацию

Основной корпус петербургского Госпиталя для ветеранов войн снова работает в плановом режиме. Пациентов с коронавирусом продолжает принимать недавно введенный в строй стационар-трансформер на 405 коек.

Как сообщили в комитете по здравоохранению, в основном корпусе госпиталя подготовили для планового приема пациентов 832 койки. Глава комитета Дмитрий Лисовец отметил, что госпиталь является единственным в городе, который оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам, относящимся к льготным категориям. Его пациенты — это ветераны и инвалиды войны, жители блокадного Ленинграда, узники концентрационных лагерей.