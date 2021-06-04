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В Петербург завезли новую партию вакцины от коронавируса «КовиВак»

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© Фото: baltphoto.ru

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В регион поступило 3900 комплектов доз.

В пресс-службе Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга сообщили, что в Северную столицу поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак».

ФГБНУ имени М.П.Чумакова доставило в ОАО «Фармбаза» 3900 доз вакцины «КовиВак» от «ковида». Недавно в город уже поступало 9360 препаратов.

Отметим, что данная вакцина предназначена для лиц в возрасте от 18 до 60 лет. На данный момент, «КовиВаком» привились 4000 жителей Северной столицы. Около 1000 петербуржцев предпочитают прививаться новым препаратом.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.ру, в госпитале «Ленэкспо» сломался аппарат для проведения компьютерной томографии. В пятницу, 4 июня, его должны были починить.

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