В Петербург поставили партию вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

В Петербург привезли две небольших поставки российских вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Данные вакцины долгое время отсутствовали на складе ОАО «Фармбаза» и сейчас их количество не позволит привиться всем желающим. Так, «ЭпиВакКороны» в город привезли в количестве 1,8 тыс. комплектов, а «КовиВак» — 2475 комплектов по 5 доз.

«В ближайшее время они будут развезены по поликлиникам города», — заявили представители ведомства.