В Петербург пришла поставка дефицитной вакцины «КовиВак»

На петербургский склад пришла поставка дефицитной вакцины «КовиВак» в количестве почти 5 тыс. доз. Об этом 15 января сообщил в ходе совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Александр Беглов.

Всего на склад ОАО «Фармбаза» поставили 4950 комплектов доз вакцины. В последний раз дефицитный препарат поступал в городские пункты вакцинации в августе и ноябре прошлого года.

На сегодняшний день запас вакцин разных производителей в Северной столице составляет более 870 тыс. комплектов доз. С начла пандемии в город поступило свыше 4 миллионов доз вакцин «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».