339 петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки в официальную статистику вошли 339 новых случаев коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Суточная заболеваемость незначительно снизилось. Днем ранее сообщалось о 357 заболевших. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 1 526 604 петербуржцев. За сутки госпитализировали с подтвержденным диагнозом коронавирус 101 петербуржца. Выздоровели и были выписаны 467 горожан.

Суточная смертность от коронавируса и его последствий в Петербурге составила 11 случаев. Всего за время пандемии болезнь унесла жизни 33 737 горожан.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России приостановили выпуск вакцин «Ковивак» и «Эпиваккорона».